Москва, 29 декабря, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Активность детей, желающих поставить подписи за выдвижение Владимира Путина на выборы президента России, говорит о высочайшем уровне консолидации. Об этом 29 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«То, что Владимира Путина поддерживать разные возрастные категории — факт», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, вреди них много детей и молодёжи, что подтверждает высочайший уровень консолидации.

«Действительно люди сами по своей воли идут и ставят свои подписи», ― добавил Песков.

При этом пресс-секретарь признался, что сам пока ещё не успел поставить подпись, но время ещё есть.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартует с 25 феврали и окончится 14 марта. В выборах смогут участвовать жители всех 89 регионов России.

Путин 8 декабря в ходе церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

По данным на 28 декабря, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России составило 33 человека. При этом, как уточнила глава Центризбиркома Элла Памфилова, участвовать в президентских выборах в настоящее время намерены девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. Подать документы в ЦИК успели восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий.

23 декабря во всех регионах страны начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Сбор подписей осуществляется не только в региональных штабах претендента, но и в отделениях Народного фронта.

28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыровподписал бюллетень в поддержку выдвижения Путина. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Гостином Дворе избирательный штаб Владимира Путина, чтобы поставить подпись в поддержку его кандидатуры на предстоящих президентских выборах.