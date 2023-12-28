Москва, 28 декабря, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 28 декабря посетил в Гостином Дворе избирательный штаб Владимира Путина, чтобы поставить подпись в поддержку его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Мэр отметил, что полностью поддерживает переизбрание Путина на новй срок.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Мэр Москвы Сергей Собянин

«В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность. Стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что при поддержке главы государства Москва стала одним из лучших мегаполисов мира. Градоначальник также заявил, что есть большие планах на будущее города.

В Москве сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на выборах проходит в 50 пунктах. Их разместили в торговых центрах и общественных пространствах, они работают ежедневно с 16:00 до 20:00.

Подписи в поддержку российского лидера также собирают во всех регионах России. Спикер парламента ДНР Артём Жога посетил волонтёров, которые занимаются сбором подписей в Донецке. Он поблагодарил всех за работу и заявил, что видны результаты трудов по патриотическому воспитанию молодёжи.

«И благодаря этой работе мы сейчас видим сознательную молодёжь патриотически настроенную, грамотную, которая активно занимается построением нашей жизни и соответственно, наши будущие поколения будут уже сейчас осознавать, что мы будем жить хорошо, счастливо, в хорошей счастливой стране», — сказал Жога.

Как сообщало ИА Регнум, Путин сообщил о намерении избираться на второй президентский срок 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле. С просьбой об этом к нему подошёл Жога. Президент согласился.

Путин 18 декабря подал документы для участия в выборах в Центральную избирательную комиссию. Он решил выдвигаться не от какой-либо политической партии, а самостоятельно. Самовыдвиженцам для регистрации в качестве кандидата в президенты нужно собрать 300 тыс. подписей. При этом в каждом субъекте их должно быть не более 7,5 тыс.

Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова 28 декабря сообщила, что ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц российского лидера в качестве кандидата в президенты. Она добавила, что готовятся новые документы, список могут расширить до 600 человек.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на выборах президента будет идти три дня.