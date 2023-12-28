Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах 2024 года
Москва, 28 декабря, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 28 декабря посетил в Гостином Дворе избирательный штаб Владимира Путина, чтобы поставить подпись в поддержку его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Мэр отметил, что полностью поддерживает переизбрание Путина на новй срок.
«В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность. Стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям», — написал Собянин в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что при поддержке главы государства Москва стала одним из лучших мегаполисов мира. Градоначальник также заявил, что есть большие планах на будущее города.
В Москве сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на выборах проходит в 50 пунктах. Их разместили в торговых центрах и общественных пространствах, они работают ежедневно с 16:00 до 20:00.
Подписи в поддержку российского лидера также собирают во всех регионах России. Спикер парламента ДНР Артём Жога посетил волонтёров, которые занимаются сбором подписей в Донецке. Он поблагодарил всех за работу и заявил, что видны результаты трудов по патриотическому воспитанию молодёжи.
«И благодаря этой работе мы сейчас видим сознательную молодёжь патриотически настроенную, грамотную, которая активно занимается построением нашей жизни и соответственно, наши будущие поколения будут уже сейчас осознавать, что мы будем жить хорошо, счастливо, в хорошей счастливой стране», — сказал Жога.
Как сообщало ИА Регнум, Путин сообщил о намерении избираться на второй президентский срок 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле. С просьбой об этом к нему подошёл Жога. Президент согласился.
Путин 18 декабря подал документы для участия в выборах в Центральную избирательную комиссию. Он решил выдвигаться не от какой-либо политической партии, а самостоятельно. Самовыдвиженцам для регистрации в качестве кандидата в президенты нужно собрать 300 тыс. подписей. При этом в каждом субъекте их должно быть не более 7,5 тыс.
Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова 28 декабря сообщила, что ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц российского лидера в качестве кандидата в президенты. Она добавила, что готовятся новые документы, список могут расширить до 600 человек.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на выборах президента будет идти три дня.