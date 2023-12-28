Грозный, 28 декабря, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал бюллетень в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, сообщила пресс-служба руководителя республики, распространившая соответствующую видеозапись.

Kremlin Pool/Global Look Press Глава Чечни Рамзан Кадыров

Кадыров получил бюллетень от волонтера Народного фронта Саид-Магомеда Дадуева.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря во всех регионах страны начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Сбор подписей осуществляется не только в региональных штабах претендента, но и в отделениях Народного фронта.

В соответствии с законом, Путин, который идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, должен собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом необходимо, чтобы в каждом субъекте Федерации бюллетень в его поддержку подписали не менее 7,5 тысячи человек из лиц, проживающих на этой территории.

Подписи следует предоставить в Центральную избирательную комиссию РФ до 31 января. Голосование по выборам президента России будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.