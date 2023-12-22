Москва, 23 декабря, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России стартует с 23 декабря во всех 89 регионах. Об этом сообщили в избирательном штабе в Гостином дворе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как пояснили в штабе, сбор подписей продлится до конца января.

Собирать подписи будут не только в региональных штабах Владимира Путина, но и в отделениях Народного фронта.

Уточняется, что для удобства желающих отдать подпись за Путина будет опубликован в соцсетях график приёма подписей, контактные данные штабов, чтобы не было очередей.

«Всего в сборе будут участвовать более тысячи волонтёров. Предполагаем, что необходимое число подписных листов будет собрано в течение недели», — сказал глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, о своём решении баллотироваться на выборы президента России в 2024 году Путин объявил 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле. Он сказал, что «в разное время» у него были «разные мысли» по этому поводу.

Участники спецоперации поддерживают решение российского президента Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства. Об этом журналистам заявил Герой России Темирлан Абуталимов во время его торжественной встречи в аэропорту Махачкалы после награждения медалью «Золотая звезда».

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова 7 декабря заявила, что Запад планирует сорвать выборы президента России в 2024 году и уже начал работать над этим.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдётдосрочное голосование.