Москва, 1 декабря, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-25» успешно стартовала с площадки №31 космодрома Байконур. Трансляцию запуска 1 декабря ведёт пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Сергей Савостьянов/ТАСС

Спустя двое суток после старта «Прогресс» сблизится с Международной космической станцией (МКС). Стыковка корабля с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 14:15 мск 3 декабря.

Корабль «Прогресс МС-25» доставит на борт МКС 2528 кг грузов, включая 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и порядка 1553 кг различного оборудования и материалов. Он также привезёт на станцию трофей турнира «Игры будущего», который в 2024 году вернут на Землю и представят на соревнованиях, а также питание для российских космонавтов, включая мандарины.

На ракете-носителе «Союз-2.1а» нанесены изображения, которые посвящены 35-летию полёта многоразового космического корабля «Буран» и 100-летию со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова, а также десятилетию науки и технологий и турниру «Игры будущего».

Как сообщало ИА Регнум, ракету «Союз» кораблём «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол Байконура 28 ноября. После этого специалисты «Роскосмоса» продолжили её подготовку к старту.

Воздушно-космические силы России 26 ноября запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б». На ней на околоземную орбиту вывели спутник в интересах Министерства обороны.

Турнир «Игры будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Он будет проводиться впервые. Мероприятие соберёт более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран. Соревнования охватят пять категорий или так называемых «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

На выставке-форуме «Россия» 14 ноября в Москве представили талисман первых «Игр будущего». Им станет жар-птица Мира. Талисман создали студенты из Татарстана.