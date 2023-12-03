Москва, 3 декабря, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25», который 1 декабря вывела в космос ракета-носитель «Союз-2.1а», успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» на Международной космической станции (МКС). Трансляцию стыковки вела пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

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«Наблюдаем касание. Сцепка», — заявил в ходе процесса стыковки специалист подмосковного Центра управления полётами.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-25» 1 декабря успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур. Грузовик должен был достичь станции через двое суток.

Ракету Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-25» 28 ноября установили на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Специалисты «Роскомоса» после этого продолжили её подготовку к запуску.

Воздушно-космические силы России 26 ноября успешно запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б». На ней в космос вывели спутник для нужд Министерства обороны.