Москва, 23 декабря, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей «Союз», запланированной на весну 2024 года. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

NASA

Отмечается, что двигатели включились в 04:55 по московскому времени и проработали 1131,85 секунды, выдав импульс величиной 1,84 м/с. После манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,2 км и составила 417,70 км над поверхностью Земли.

Весной 2024 года пройдут запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур и приземление «Союза МС-24» в Казахстане.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря грузовой корабль «Прогресс МС-25» успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» на Международной космической станции (МКС). Его 1 декабря вывела в космос ракета-носитель «Союз-2.1а».