Москва, 27 декабря, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал 27 декабря документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах в 2024 году.

Решение о выдвижении Харитонова приняли на съезде КПРФ 23 декабря. Депутат участвовал от партии в президентской кампании 20 лет назад. Тогда он занял второе место и набрал 13,69% голосов избирателей.

Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что принял решение баллотироваться на новый срок. С просьбой участвовать в выборах к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. В свою очередь Владимир Путин ответил согласием.

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий 25 декабря подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах в марте 2024 года.

Кроме того, 24 декабря зампредседателя Госдумы Владислав Даванков стал кандидатом в президенты от партии «Новые люди». При этом зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев 26 декабря сообщил, что намерение баллотироваться в президенты России выразили 33 человека.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. По решению ЦИК голосование впервые продлится три дня, с 15 по 17 марта. Известно также, что досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Центризбирком 11 декабря принял решение провести также выборы в новых регионах, где действует военное положение.