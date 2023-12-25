Москва, 25 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах в марте 2024 года.

Михаил Терещенко/ТАСС Леонид Слуцкий

Сотрудникам ЦИК предстоит проверить предоставленные политиком документы.

Как сообщало 19 декабря ИА Регнум, на внеочередном, XXXV съезде ЛДПР Слуцкого выдвинули в качестве кандидата на выборы президента. Политик возглавил партию после смерти её основателя и лидера Владимира Жириновского.

В России с 15 по 17 марта 2024 года пройдёт голосование на выборах президента, день выборов Совет Федерации назначил на 17 марта. Их проведут и в новых российских регионах.

Согласно заявлению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, по состоянию на 20 декабря ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. 23 декабря их количество выросло до 29 человек.