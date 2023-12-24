Москва, 24 декабря, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков выдвинут кандидатом в президенты от партии «Новые люди». Об этом стало известно 24 декабря по итогам партийного съезда.

Сергей Савостьянов/ТАСС Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков

Кандидатуру предложил центральный совет партии, после чего во время съезда официально объявили о выдвижении Даванкова в качестве единого кандидата совместно с Партией Роста.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что число претендентов на президентство уже достигло 29 человек. За несколько дней до этого она сообщала, что в комиссию поступило 16 заявок от претендентов, а президентская кампания вступила в активную фазу.

В тот же день выдвинутый от КПРФ кандидат Николай Харитонов пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. По его словам, он прекрасно понимает ношу ответственности, которую несёт президент, и с того, кому дано много, и спрашивается много.