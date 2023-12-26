* — внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 26 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд объяснил внесение писателя Григория Чхартишвили (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), известного как Борис Акунин, в список экстремистов.

Dmitry Smirnov

«Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», — сказал он.

Негляд пояснил, что перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму, формируется прозрачно. Он подчеркнул, что ведомство не принимает самостоятельные решения о расширении списка причастных к террористической или экстремистской деятельности, а автоматически исполняет решения органов следствия или судов.

В беседе с РБК Негляд отметил, что, несмотря на то, что включение в перечень Росфинмониторинга блокирует все счета и карты занесенного в список лица, сохранятся выплаты из средств, которые человек официально зарабатывает, но после их проверки.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря имя писателя Бориса Акунина появилось в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Сам писатель несколько лет живет за рубежом.

В Госдуме также предложили включить Акунина в реестр иноагентов. Кроме того, Издательство АСТ решило приостановить продажу книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

При этом в отношении писателя возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России.

Акунин 13 декабря в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил, что не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города. Он также заявил, что ощущает опасность, якобы исходящую от Москвы.