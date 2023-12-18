* (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)

Москва, 19 декабря, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России предложила Министерству юстиции РФ внести писателя Бориса Акунина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), уже несколько лет живущего за границей, в реестр иноагентов.

Dmitry Smirnov Борис Акунин

Глава комиссии Василий Пискарёв в депутатском Telegram-канале написал, что уже направлено обращение в Минюст с предложением провести проверку в отношении писателя Акунина (Чхартишвили), основания для этого имеются.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении писателя Григория Чхартишвили возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России, заявили в Следственном комитете.

Следствие планирует объявить Чхартишвили в розыск.

Также 18 декабря имя писателя появилось в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

13 декабря Акунин в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил, что разделяет тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города. Он также сказал, что «ощущает опасность, исходящую от Москвы», и добавил, что эту «опасность» можно разрушить только изнутри, через «мозги россиян».