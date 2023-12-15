* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 декабря, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили в пресс-службе издательства.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки», — заявил гендиректор Издательства АСТ Павел Гришков.

Он добавил, что до прояснения ситуации выпуск и отгрузку книг указанных писателей приостановили.

Книги Акунина и Быкова также перестала продавать сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед». В пресс-службе компании заявили, что изъятие тиражей с полок займёт некоторое время. Такое решение в компании объяснили недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, писатель Быков 11декабря в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что не против убийства русских украинской армией. Он заявил, что собирается вернуться в Россию, так как в стране у него осталось много студентов, которые «адекватно» относятся к сложившейся ситуации. Писатель рассказал, что планирует стать американским гражданином, а ещё выразил готовность преподавать и выступать на Украине, если его позовут.

При этом 13 декабря Акунин в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусос признался, что не осуждает атаки украинских дронов на российские города. В то же время он заявил, что киевская пропаганда не работает с российской армией. Кроме того, он поделился идеей организовать программу помощи российским дезертирам.

Минюст летом 2022 года внёс Быкова в реестр иностранных агентов. В октябре 2023 года СК начал проверку заявлений писателя на предмет дискредитации российской армии. При этом в июле в Госдуме попросили Минюст признать иноагентом писателя Бориса Акунина. Депутат Ольга Занко отметила, что писатель с такой позицией не может получать деньги за продажу книг в России.