Москва, 18 декабря, 2023, 18:32 — ИА Регнум. В отношении писателя Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России, сообщили 18 декабря в Следственном комитете.

Максим Блинов /РИА Новости Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов)

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили, также известного как Борис Акунин. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ)», — сказано в сообщении СКР.

Следствие планирует объявить Чхартишвили в розыск, заявили также в ведомстве.

Ранее о возбуждении уголовного дело против Акунина сообщил телеканал РЕН ТВ. Также 18 декабря имя писателя появилось в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

13 декабря Акунин в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил, что разделяет тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города. Он также сказал, что «ощущает опасность, исходящую от Москвы», и добавил, что эту «опасность» можно разрушить только изнутри, через «мозги россиян».

Позднее издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Писатель Сергей Лукьяненко в беседе с ИА Регнум одобрил это решение, напомнив: Акунин и Быков официально заявили, что их доходы пойдут на финансирование ВСУ, то есть на убийство русских людей.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявления уехавших из России писателей, которые радуются нанесению ударов по их стране и желают гибели согражданам, «запределом».