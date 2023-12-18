Москва, 18 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) внесён в России в перечень террористов и экстремистов, сообщается 18 декабря на сайте Росфинмониторинга.

Фото ИТАР-ТАСС/ Николай Галкин Писатель Борис Акунин (внесён в России в перечень террористов и экстремистов)

«Чхартишвили Георгий Шалвович, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР», — появилась строчка в перечне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Книги Акунина и Быкова также перестала продавать сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед».

Акунин, ставший 13 декабря участником очередного розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексус), признался, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «запределом», за гранью добра и зла, заявления уехавших из России писателей, которые радуются нанесению ударов по их стране, желают гибели её гражданам.