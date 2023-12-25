Москва, 25 декабря, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Несмотря на ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, она не станет чем-то необычным. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Известия/ Константин Кокошкин

Массовая программа льготной ипотеки, безадресная, прекратит своё действие в июле, но адресная ипотека, которая пользуется спросом, в том числе семейная, останется, пояснила банкир.

«Это востребованная ипотека. А семейная ипотека сейчас по объёмам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека. Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», ― добавила Набиуллина.

Глава регулятора пообещала также развитие и рыночной ипотеки, и ипотечное кредитование, сообщило РБК.

По её словам, речь пойдет не о 35% роста, но о 7–12%. Кроме того, ожидается меньше давления на рост цен на квартиры, поскольку их стоимость также выросла значительно.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября Набиуллина призвала сворачивать льготные ипотечные программы, так как они провоцируют рост цен на жильё. Она заявила, что такие программы нужно применять только в качестве антикризисных мер. По мнению главы Центробанка, эти льготы могут использовать для повышения дохода, при этом те, кто действительно нуждается в жилье, страдают из-за высоких цен.

Глава Банка России 16 ноября поддержала предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести дифференциацию ипотечных ставок с учётом средней зарплаты в регионах, так как в ряде субъектов она значительно ниже, чем в Москве. Она также предложила учесть популярность ипотечного кредитования в регионах.

Набиуллина также заявила, что не выступает против льготных ипотечных кредитов, если их выдают адресно, и указала на то, что массовые льготные программы приводят к региональным перекосам цен.

Глава Минфина Антон Силуанов на форуме «Россия зовёт!» 7 декабря заявил, что ведомство предложило правительству изменить условия предоставления льготной ипотеки для «охлаждения рынка».