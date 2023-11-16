Москва, 16 ноября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала предложение устанавливать разные ставки по ипотекам в регионах, учитывая их специфику. Об этом она заявила 16 ноября, выступая в Государственной думе.

Владимир Федоренко./РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести дифференциацию ипотечных ставок с учётом средней зарплаты в регионах, так как в ряде субъектов она значительно ниже, чем в Москве.

«Думаю, что нам надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать, — уровень доходов населения может быть одним из критериев, вы сказали заработная плата», — ответила Набиуллина.

Она также предложила учесть популярность ипотечного кредитования в регионах. Глава ЦБ отметила, что многим компаниям невыгодно строить жильё в небольших городах из-за низкой прибыли. В качестве возможной меры поддержки она назвала выдачу субсидий застройщикам в регионах с низкой обеспеченностью жильём.

Набиуллина также заявила, что не выступает против льготных ипотечных кредитов, если их выдают адресно, и указала на то, что массовые льготные программы приводят к региональным перекосам цен.

«У нас значительная часть льготной ипотеки берется в столичных центрах, и здесь же покупается инвестиционное жильё — люди из других регионов стараются купить жильё», — сказала глава ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября Набиуллина призвала сворачивать льготные ипотечные программы, так как они провоцируют рост цен на жильё. Она заявила, что такие программы нужно применять только в качестве антикризисных мер. По мнению главы Центробанка, эти льготы могут использовать для повышения дохода, при этом те, кто действительно нуждается в жилье, страдают из-за высоких цен.

Социолог, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве Константин Харченко 15 сентября в беседе с ИА Регнум заявил, что в случае снижения доли льготной ипотеки есть риски заморозки рынка жилья. Он добавил, что пока из-за сложной обстановки в стране рано сворачивать эти программы.