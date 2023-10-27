Москва, 27 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия, они разгоняют цены на жильё. Об этом заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Дарья Драй ИА REGNUM

По её словам, льготные программы по ипотеке уместны, только если они применяются как антикризисные меры, в противном случае положительные эффекты от льготных программ перекрываются — они толкают цены на недвижимость вверх.

Когда имеются широкие льготные программы, это вполне логичное рациональное поведение, когда можно получить льготный кредит по фиксированной ставке, а свои сбережения хранить под высокой ставкой, отметила Набиуллина, добавив, что такой массовой практики нет, но такая ситуация не может не беспокоить, она позволяет людям со сбережениями зарабатывать на льготных кредитах.

«То есть по факту источником этого заработка становятся деньги налогоплательщиков, которые перетекают людям со сбережениями. Страдают те люди, которым квартиры действительно нужны, потому что массовые льготные программы повышают цены на недвижимость — соответственно, они должны брать больше кредитов», — отметила Набиуллина.

Она уточнила, что за минувшие три года цены на жильё выросли на 90%, что существенно выше инфляции и доходности.

«И это способно перекрывать положительные эффекты от льготной ипотеки. Поэтому льготные программы широкого фронта уместны только как антикризисные меры и по мере их сворачивания эта несправедливая ситуация будет уходить», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил о том, что долю льготной ипотеки в России следует снизить до 50% на первичном рынке.

Если власти России будут добиваться снижения доли льготной ипотеки, то рискуют заморозить рынок жилья. Такое мнение высказал социолог, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Константин Харченко.

По его словам, снижение доли льготной ипотеки может быть закономерным процессом по мере роста материального благосостояния населения, позитивных тенденций на рынке труда, но сейчас, в связи со сложной обстановкой, говорить о снижении мер социальной поддержки преждевременно. Если доля льготной ипотеки будет урезана, возможна заморозка рынка жилья по причине снижения платёжеспособности, добавил эксперт.