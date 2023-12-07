Москва, 7 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Министерство финансов России предложило правительству РФ изменить условия предоставления льготной ипотеки для «охлаждения рынка». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на форуме «Россия зовёт!» 7 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, министерству финансов, как регулятору экономики, необходимо принимать взвешенные и сбалансированные решения для развития ипотечного рынка.

Силуанов подчеркнул, что власти на данный момент обсуждают повышение первоначального взноса по льготной ипотеке на жилье в новостройках до 30%. По его мнению, такая мера поможет стабилизировать рынок ипотеки в стране и избежать волатильности в данном секторе.

Кроме Силуанова, своё слово на форуме высказала и глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её мнению, избыток льготных госпрограмм может стать «порочным кругом». Подобная ситуация является «путём в тупик», добавила она.

По её словам, те, кто получает дешёвые кредиты — избранные, однако за эти кредиты платят всё остальные. Таким образом, подчеркнула глава Банка России, можно войти в «порочный круг», когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия. По её словам, они разгоняют цены на жильё. Она уточнила, что за три года цены на жильё выросли на 90%, что существенно выше инфляции и доходности.

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве, социолог Константин Харченко заявил ИА Регнум, что если власти будут добиваться снижения доли льготной ипотеки, то рискуют заморозить рынок жилья.

В конце ноября стало известно, что российское правительствоготовит постановление об увеличении лимита выдачи льготной ипотеки.