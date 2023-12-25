Москва, 25 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили скопление живой силы, а также бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Позиции украинской армии поразила ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом 25 декабря сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как уточнили в ведомстве, в её состав входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.

Удар по позициям ВСУ нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.

«Сегодня выполняли боевую задачу. Машина зарекомендовала себя с хорошей стороны», ― рассказал штурман вертолёта Ка-52 с позывным Псих.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря расчёты РСЗО «Град» группировки российских войск «Центр» уничтожили скопление личного состава и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве на краснолиманском участке фронта. Как уточнили в Минобороны, артиллерийские экипажи скрытно прибыли на огневую позицию и после наведения на цели отработали по противнику 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.

По данным Минобороны, российские военные за сутки 23 декабря отразили две атаки украинских военных на краснолиманском направлении ― у села Торское (ДНР) и посёлка Червоная Диброва (ЛНР). Подразделения группировки войск «Центр» противостояли штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения.

Российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери украинских войск составили до 150 бойцов, танк, два бронетранспортёра и орудие Д-30.