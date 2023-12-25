Москва, 25 декабря, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Расчёты РСЗО «Град» группировки российских войск «Центр» уничтожили скопление личного состава и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве на краснолиманском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

В ведомстве уточнили, что артиллерийские экипажи скрытно прибыли на огневую позицию и после наведения на цели отработали по противнику 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.

Во время пристрелки бойцы выстрелом попали в скопление украинских военных, это зафиксировал разведывательный беспилотник.

Командир боевой машины с позывным Росич рассказал, что приоритетными целями «градов» являются скопления живой силы противника, техники и укрепрайоны.

За два дня работы артиллеристы уничтожили два опорных пункта. После залпа расчёты сразу уезжают со своих позиций, ответы от противника прилетает только через 10–15 минут, но российских военных там уже нет, сказал командир.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки на краснолиманском направлении в зоне спецоперации ВСУ потеряли до 100 военных. В боестолкновениях украинские войска лишились, помимо живой силы, одной бронемашины, двух автомобилей и гаубицы Д-30, такие данные привело 24 декабря в Минобороны.

Российские силы ПВО сбили три украинских самолёта Су-27 и один Су-24 в районах населённых пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области. Кроме того, были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун», отметили в Минобороны РФ.