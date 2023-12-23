Москва, 23 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили две атаки противника на краснолиманском направлении в зоне СВО. Противник потерял до 150 бойцов, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, атаки ВСУ отражены у села Торское (ДНР) и посёлка Червоная Диброва (ЛНР). Подразделения группировки войск «Центр» противостояли штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения.

Нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, добавил Конашенков.

Потери украинских войск составили до 150 бойцов. ВСУ также потеряли танк, два бронетранспортёра и орудие Д-30.

Ранее в Минобороны проинформировали, что разведчики мотострелкового подразделения ВС РФ обнаружили активное перемещение противника на западной окраине Серебрянского лесничества. При поддержке огня артиллерии они отразили несколько атак ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, за период с 18 по 22 декабря российские подразделения отразили на краснолиманском направлении 13 атак противника. Потери ВСУ превысили 1150 бойцов.