Москва, 24 декабря, 2023, 13:17 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России (ВС РФ) уничтожили более 10 тысяч беспилотников. Об этом сообщил 24 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 558 самолётов, 261 вертолёт, 10 040 беспилотных летательных аппаратов…» — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря в Минобороны РФ сообщили об уничтожении минимум шести украинских беспилотников. Тогда дроны были сбиты над Калужской, Брянской и Московской областями.

Кроме того, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос 11 ноября заявил, что российские средства РЭБ показали высокую эффективность. Он признал, что дроны и высокоточные ракеты ВСУ не могут обойти российскую защиту. При этом российские войска свободно используют беспилотники против украинской армии, добавил генерал.

Газета The New York Times 19 ноября, ссылаясь на данные немецких инженеров, сообщила, что российские комплексы РЭБ успешно глушат сигналы между украинским БПЛА и спутником, помогающим ему в навигации. Из-за это дроны сбиваются с маршрута и падают на землю. По информации издания, российские средства РЭБ создают помехи для всех видов радиосвязи, которые используют ВСУ.