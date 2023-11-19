Вашингтон, 19 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы глушат беспроводные сигналы между украинским дроном и спутником, помогающим в навигации, из-за чего аппараты сбиваются с маршрута и падают на землю. Об этом написали обозреватели Пол Мозур и Аарон Кролик в статье для газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российские комплексы РЭБ значительно затрудняют работу ракет с системой наведения GPS, дронов и любой радиосвязи», — написали авторы со ссылкой на инженеров немецкой компании — поставщика беспилотников Quantum Systems.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев поставляемые немецкой компанией беспилотники работали бесперебойно. Но в конце 2022 года они внезапно начали падать.

«<…> Бесперебойно работали на украинскую армию, пролетая в воздухе, чтобы обнаружить вражеские танки и войска. <…> Затем, в конце прошлого года, они внезапно начали падать с неба, когда они возвращались с миссий», — указали авторы статьи.

В материале данное явление руководитель компании Свен Крук назвал загадкой. Он получил письмо от украинского минобороны с требованием исправить ситуацию, сообщили авторы NYT.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил о бесполезности ракет ВСУ из-за российских систем РЭБ. Отмечается, что Россия создала такие мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что украинские ракеты и беспилотники потеряли свою эффективность.

За последние два десятка лет в России разработали и провели глубокую модернизацию этих комплексов, и теперь Украина не может эффективно использовать ни дроны, ни высокоточные ракеты, объяснил Кривонос.