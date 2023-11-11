Киев, 11 ноября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Россия создала такие мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что украинские ракеты и беспилотники потеряли свою эффективность. Об этом 11 ноября заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Радиоэлектронная борьба со стороны противника очень мощная и огромная. За последние 20 лет он разработал и так глубоко модернизировал эти комплексы, что мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты», — сказал Кривонос.

Он добавил, что российские войска беспрепятственно применяют беспилотники для уничтожения живой силы и техники украинской армии.

Ранее Кривонос заявил, что Вооружённые силы России продолжают демонстрировать успехи на купянском направлении. Украинский военный также признал мощь российской армии и отметил, что у неё достаточно ресурсов для продолжения военных действий.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия показала всему миру неудачу натовского вооружения, раскрыв уязвимость США. По его словам, каждый вид вооружения, которое США и НАТО поставляли киевскому режиму, на поле боя доказал свою несостоятельность.