Москва, 24 декабря, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Центральному банку РФ стоило начать повышать ключевую ставку ещё весной 2023 года. Об этом 24 декабря заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Известия/Павел Волков Эльвира Набиуллина

Она отметила, что инфляционное давление начало расти во второй половине года, сейчас темп роста цен достаточно высокий, выше цели ЦБ по инфляции.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше. Например, весной», — приводит слова Набиуллиной РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16%, объяснив своё решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением. Руководство регулятора убеждено — чтобы добиться в будущем году возвращения инфляции к цели, а также её дальнейшей стабилизации вблизи 4%, необходим продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

По словам Набиуллиной, пока рост цен остаётся высоким, ЦБ не будет снижать ключевую ставку. Цель регулятора — вернуть инфляцию к уровню, близкому к 4%. При этом она признала, что цикл повышения ставки близится к завершению.

Ужесточение денежно-кредитной политики в России вышло на пиковый уровень и в 2024 году начнётся её смягчение, заявил корреспонденту ИА Регнум доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.