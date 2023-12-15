Москва, 15 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Пока рост цен остаётся высоким, ключевую ставку Банк России снижать не будет, заявила 15 декабря на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Она рассказала, что ключевую ставку регулятор будет устанавливать так, чтобы инфляция в конце следующего года вернулась к цели. Речь идёт об уровне инфляции близком к четырём процентам.

«Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — заявила Набиуллина.

Она сообщила, что цикл повышения ставки близится к завершению. Принимая конкретные решения по ставке, регулятор всегда будет учитывать, что на тот момент будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Банк России на заседании принял решение на 100 базисных пунктов поднять ключевую ставку — до 16% годовых. Пресс-служба регулятора пояснила, что повышение ставки вызвано высокими темпами инфляции. Банк России отметил, что выросли за последнее время инфляционные ожидания людей и ценовые ожидания предприятий.

Предыдущее повышение ключевой ставки произошло 27 октября. Тогда ЦБ РФ поднял её до 15% сразу на 200 базисных пункта.