Москва, 16 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Ужесточение денежно-кредитной политики в России вышло на пиковый уровень и в 2024 году начнётся её смягчение, считает доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до 16% было необходимо, так как в противном случае экономике страны грозил эффект перегретого автомобиля.

«Если раньше ЦБ РФ принимал слишком жёсткие решения, которые во многом не разделялись участниками рынка, то сегодня он выбрал более предсказуемую политику. Это говорит о том, что мы сейчас находимся на пике ужесточения денежно кредитной политики. И теперь повышение составит максимум ещё один процентный пункт в начале следующего года. После этого мы с высокой вероятностью перейдём в режим смягчения денежно-кредитной политики. Потому что высокие ставки начнут слишком негативно влиять на экономическую активность», — объяснил Ордов.

Ордов обратил внимание, что, по мнению Набиуллиной, платёжеспособный спрос превышает потенциал и возможности российского бизнеса и производителей. И в этом регулятор увидел риски перегрева.

«Хотя на самом деле потребительский спрос, как на лебедке, пытается вытащить российскую экономику. Успешные показатели ВВП РФ за 2023 год базируются на платёжеспособном спросе, связанном в числе прочего с кредитованием. Поэтому начало следующего года может ознаменоваться очевидным снижением экономической активности, что и будет способствовать резкому и достаточно динамичному изменению политики Центрального банка на более мягкую и ориентированную на поддержку бизнеса», —заявил Ордов.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финансового университета при правительстве Андрей Мастеров выразил мнение, что повышение ключевой ставки — это скорее вынужденная мера, направленная на попытки сгладить негативные последствия структурных диспропорций, обострившихся в 2022 году.

«Повышение ключевой ставки ведёт к удорожанию кредитных ресурсов и снижает доступ к ним со стороны предприятий, которые и так страдают от хронического недофинансирования инвестиций. Получается замкнутый круг. Набиуллина жалуется на дефицит трудовых ресурсов и в то же время принимает меры, тормозящие обновление производственного потенциала, которое позволило бы снизить потребность в трудовых ресурсах и повысить производительность труда», — констатировал Мастеров.

В результате и возникла ситуация, когда спрос со стороны населения остаётся таким же высоким, как и ранее, но при этом он уже не может быть удовлетворён при прежнем уровне цен.

«А охлаждение спроса едва ли можно считать полезной мерой. Это скорее вынужденный и наиболее простой путь избежать излишнего раскручивания инфляционной спирали в условиях обострившихся вследствие санкций структурных диспропорций, удорожания импорта, дефицита отдельных видов товаров. Это может помочь на какое-то время сдержать инфляцию, но не поможет решить всех проблем и причин, ведущих к её раскручиванию», — подытожил Мастеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Набиуллиной, пока рост цен остаётся высоким, Банк России не будет снижать ключевую ставку. Цель регулятора — вернуть инфляцию к уровню, близкому к 4%. При этом она признала, что цикл повышения ставки близится к завершению.

До этого, 15 декабря, Банк России повысил ключевую ставку до 16%, объяснив своё решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением. Руководство регулятора убеждено — чтобы добиться в будущем году возвращения инфляции к цели, а также её дальнейшей стабилизации вблизи четырёх процентов, необходим продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

Тем не менее есть точка зрения, что сбить инфляцию повышением ставки так, как это удавалось прежде, сейчас не удастся, поскольку декабрь–январь — это время праздников, многие покупают подарки, обновляют гардероб и приобретают большое количество продуктов, что, в свою очередь, повышает спрос на товары и услуг.