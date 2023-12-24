Женева, Швейцария, 24 декабря, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом предстоящей Олимпиады-2024 из-за допуска к участию в соревнованиях спортсменов из РФ в нейтральном статусе. Об этом Бах рассказал в беседе изданию Welt am Sonntag.

Global Look Press/Daniel Stiller/Keystone Press Agency

По его словам, комитет принял правильное решение, так как оно не устроило ни Россию, ни Украину.

«Это означает, что мы, очевидно, нашли хорошую золотую середину», — объяснил Бах.

Президент МОК отметил, что принятое решение по допуску россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе не является признаком отсутствия солидарности с Киевом в конфликте с РФ.

«Вы не являетесь сторонником конфликта, если не выполняете все требования Украины», — подчеркнул Бах, призвав Киев «не наказывать своих спортсменов» и «не отбирать у них мечту об Олимпийских играх».

Он также добавил, что МОК выражает «беспрецедентную солидарность» Киеву с начала спецоперации, отметив, что не понимает, как ранее принятое МОК решение способно повлиять на развитие и исход конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпийских играх.

В этот же день и. о. министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный завил, что киевские власти не исключают бойкота Олимпийских игр 2024 года после решения МОК.

Решение об участии украинских спортсменов в Олимпиаде-2024, уточнил он, будет принято после консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.

После этого министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными и идут вразрез со спортивными принципами. По его словам, этим МОК наносит ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту.