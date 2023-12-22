Москва, 22 декабря, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который предоставляет право на получение материнского капитала только в отношении детей, имеющих российское гражданство по рождению.

РИА Новости

В частности, закон дополняется нормой о том, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребёнка имеют гражданство РФ, независимо от места их жительства.

Кроме того, в законе уточняется, что при возникновении права на выплату маткапитала не учитываются дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению. По закону ребёнок может получить гражданство РФ по рождению, если оба его родителя — граждане РФ, а также если один из родителей имеет гражданство РФ, а другой нет, но ребёнок при этом родился в России.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом нововведение не коснётся граждан РФ, постоянно проживающих на территории новых регионов на день их принятия в состав России.

Как передавало ИА Регнум, Госдума 13 декабря приняла в третьем чтении закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов ранее заявил, что часть мигрантов это решение «до глубины души разочаровало и даже оскорбило». Он отметил, что приезжие зачастую оформляли российское гражданство для получения более высокой пенсии, а также осваивали схемы «обналички» материнского капитала.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Правительство проиндексирует материнский капитал в 2024 году на уровне 7,5%. Выплата на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго — почти 834 тыс. рублей.

С начала 2023 года в России уже более 424 тысяч семей получили материнский капитал.