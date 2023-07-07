Москва, 7 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. 8 июля в России официально отмечается День семьи, любви и верности. Существенная и разносторонняя поддержка российским семьям оказывается по национальному проекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

ИА REGNUM

Так, например, с начала 2023 года уже более 424 тысяч семей получили материнский капитал — самую известную и наиболее востребованную меру поддержки нацпроекта.

Размер пособия на первого ребенка сегодня составляет 586,9 тысячи рублей, а на второго — 775,6 тысячи.

Электронный сертификат появляется в личном кабинете мамы на «Госуслугах» после регистрации ребенка в ЗАГСе. А благодаря стратегической инициативе «Социальное казначейство» родители могут получать уведомления о том, какие выплаты и льготы им доступны в зависимости от жизненной ситуации.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью и накопительную пенсию мамы.

Чтобы воспользоваться средствами материнского капитала, семье нужно подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», а также лично в клиентской службе Социального фонда или МФЦ. В личном кабинете также можно узнать актуальную сумму остатка материнского капитала.

Мария и Сергей Сивцовы из небольшого городка Гулькевичи в Краснодарском крае решили направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Мария и Сергей работают медиками и воспитывают троих детей, и недавно семья обзавелась собственным жильём.

«Собственный дом — это стабильность, атмосфера уюта и взаимопонимания, которая очень важна для семьи, особенно молодой, а также для детей, у которых формируются семейные ценности, взаимоотношения и забота о близких», — рассказала Мария.

Она отметила, что всегда приятно, когда стремления семей поддерживаются государством, а в стране появляются проекты, направленные на увеличение рождаемости и формирование жизненных ценностей, необходимых обществу.

Администрация муниципального образования Гулькевичский район Краснодарского края Семья Сивцовых в г. Гулькевичи благодаря нацпроекту «Демография» обзавелась собственным жильём

Молодая семья Александра и Оксаны Ельцовых из села Воскресенское в Вологодской области планирует направить материнский капитал на образование детей. По словам Оксаны, благодаря современной поддержке семьям с детьми жить в провинции стало значительно легче и уезжать в город Ельцовы не собираются.

«Мы получили сертификат на материнский капитал и планируем потратить его на образование дочек, так как уже сейчас понимаем, что у них будет отличная возможность обучаться в вузах, а нам не придется тратить на это дополнительные средства», — отметила молодая мама.

Администрация Бабушкинского муниципального района Волгоградской области Семья Александра и Оксаны Ельцовых из Волгоградской области

Ежемесячные выплаты на детей до трех лет — еще один из популярных способов использования материнского капитала. С этого года родители могут оформить такие выплаты на любого ребенка, в том числе на первенца. Выплаты могут оформить семьи, чей доход ниже двух прожиточных минимумов на человека, и составляют от 10,8 тысячи до 42 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона.

Так, супруги Елена и Вениамин Гавриловы из Мариинско-Посадского района Чувашии решили направить материнский капитал именно на ежемесячные выплаты.

Супруги воспитывают троих детей, их младшему сыну Гордею недавно исполнился годик.

«Заявление отправила через портал государственных услуг — быстро и удобно для меня. Оказывается, пособия можно оформить не выходя из дома. Нам одобрили ежемесячную денежную выплату в размере 12 тысяч рублей на младшего ребёнка. Мы благодарны, что государство оказывает финансовую поддержку многодетным семьям», — рассказала Елена.

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики Семья Гавриловых из Мариинско-Посадского муниципального округа получает выплату в связи с рождением третьего ребенка

Помимо прочего, выплату из материнского капитала можно получать одновременно с единым пособием. Эта мера поддержки рассчитана на семьи с детьми до 17 лет, чей доход не превышает величину регионального прожиточного минимума на человека, и на беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках.

В этом году единое пособие уже получают семьи, в которых воспитывается более 7 миллионов детей до 17 лет.

Так, Дмитрий и Дарья Борзенковы из села Советское в Алтайском крае узнали о возможности получить ежемесячное пособие на портале «Госуслуги» и оформили его на первого ребёнка.

«С появлением малышки расходы семейного бюджета выросли. Пособие дает нам возможность приобретать больше товаров для ребенка: одежду, питание, обеспечить игрушками, познавательными играми, так как доченька любит лепить из пластилина поделки, рисовать, рассматривать детские книжки. Одним словом, это отличная финансовая поддержка», — рассказала Дарья.

Предусмотрена государственная поддержка и для родителей, которые ушли в отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 года. Такое пособие может достигать 33,3 тыс. рублей в месяц для официально трудоустроенных родителей, и 8,6 тыс. рублей для неработающих. Если в семье двое или больше детей младше полутора лет, то материальную поддержку можно оформить на каждого из них.

В 2023 году эту выплату уже получили 1,2 млн семей, а вскоре меру по инициативе президента расширят и на тех, кто решит досрочно вернуться на работу.

«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за 2 года, предшествующих году рождения ребенка. Поправки, разработанные по поручению президента, позволят сохранять такие выплаты за родителями, даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день», — пояснил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Министерство уже подготовило соответствующие поправки в законодательство.

Более того, в период отпуска по уходу за ребёнком можно будет найти подработку — гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными, пояснил министр.

Как сообщало ИА Регнум поддержка семей — одна из главных задач нацпроекта «Демография». А материнский капитал наиболее популярная мера господдержки по нацпроекту. В настоящее время материнский капитал предоставляется в беззаявительном порядке. После регистрации рождения ребенка уведомление о назначении маткапитала придет в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги».