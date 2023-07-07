С начала года более 420 тысяч российских семей получили маткапитал
Москва, 7 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. 8 июля в России официально отмечается День семьи, любви и верности. Существенная и разносторонняя поддержка российским семьям оказывается по национальному проекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Так, например, с начала 2023 года уже более 424 тысяч семей получили материнский капитал — самую известную и наиболее востребованную меру поддержки нацпроекта.
Размер пособия на первого ребенка сегодня составляет 586,9 тысячи рублей, а на второго — 775,6 тысячи.
Электронный сертификат появляется в личном кабинете мамы на «Госуслугах» после регистрации ребенка в ЗАГСе. А благодаря стратегической инициативе «Социальное казначейство» родители могут получать уведомления о том, какие выплаты и льготы им доступны в зависимости от жизненной ситуации.
Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью и накопительную пенсию мамы.
Чтобы воспользоваться средствами материнского капитала, семье нужно подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», а также лично в клиентской службе Социального фонда или МФЦ. В личном кабинете также можно узнать актуальную сумму остатка материнского капитала.
Мария и Сергей Сивцовы из небольшого городка Гулькевичи в Краснодарском крае решили направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Мария и Сергей работают медиками и воспитывают троих детей, и недавно семья обзавелась собственным жильём.
«Собственный дом — это стабильность, атмосфера уюта и взаимопонимания, которая очень важна для семьи, особенно молодой, а также для детей, у которых формируются семейные ценности, взаимоотношения и забота о близких», — рассказала Мария.
Она отметила, что всегда приятно, когда стремления семей поддерживаются государством, а в стране появляются проекты, направленные на увеличение рождаемости и формирование жизненных ценностей, необходимых обществу.
Молодая семья Александра и Оксаны Ельцовых из села Воскресенское в Вологодской области планирует направить материнский капитал на образование детей. По словам Оксаны, благодаря современной поддержке семьям с детьми жить в провинции стало значительно легче и уезжать в город Ельцовы не собираются.
«Мы получили сертификат на материнский капитал и планируем потратить его на образование дочек, так как уже сейчас понимаем, что у них будет отличная возможность обучаться в вузах, а нам не придется тратить на это дополнительные средства», — отметила молодая мама.
Ежемесячные выплаты на детей до трех лет — еще один из популярных способов использования материнского капитала. С этого года родители могут оформить такие выплаты на любого ребенка, в том числе на первенца. Выплаты могут оформить семьи, чей доход ниже двух прожиточных минимумов на человека, и составляют от 10,8 тысячи до 42 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона.
Так, супруги Елена и Вениамин Гавриловы из Мариинско-Посадского района Чувашии решили направить материнский капитал именно на ежемесячные выплаты.
Супруги воспитывают троих детей, их младшему сыну Гордею недавно исполнился годик.
«Заявление отправила через портал государственных услуг — быстро и удобно для меня. Оказывается, пособия можно оформить не выходя из дома. Нам одобрили ежемесячную денежную выплату в размере 12 тысяч рублей на младшего ребёнка. Мы благодарны, что государство оказывает финансовую поддержку многодетным семьям», — рассказала Елена.
Помимо прочего, выплату из материнского капитала можно получать одновременно с единым пособием. Эта мера поддержки рассчитана на семьи с детьми до 17 лет, чей доход не превышает величину регионального прожиточного минимума на человека, и на беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках.
В этом году единое пособие уже получают семьи, в которых воспитывается более 7 миллионов детей до 17 лет.
Так, Дмитрий и Дарья Борзенковы из села Советское в Алтайском крае узнали о возможности получить ежемесячное пособие на портале «Госуслуги» и оформили его на первого ребёнка.
«С появлением малышки расходы семейного бюджета выросли. Пособие дает нам возможность приобретать больше товаров для ребенка: одежду, питание, обеспечить игрушками, познавательными играми, так как доченька любит лепить из пластилина поделки, рисовать, рассматривать детские книжки. Одним словом, это отличная финансовая поддержка», — рассказала Дарья.
Предусмотрена государственная поддержка и для родителей, которые ушли в отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 года. Такое пособие может достигать 33,3 тыс. рублей в месяц для официально трудоустроенных родителей, и 8,6 тыс. рублей для неработающих. Если в семье двое или больше детей младше полутора лет, то материальную поддержку можно оформить на каждого из них.
В 2023 году эту выплату уже получили 1,2 млн семей, а вскоре меру по инициативе президента расширят и на тех, кто решит досрочно вернуться на работу.
«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за 2 года, предшествующих году рождения ребенка. Поправки, разработанные по поручению президента, позволят сохранять такие выплаты за родителями, даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день», — пояснил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Министерство уже подготовило соответствующие поправки в законодательство.
Более того, в период отпуска по уходу за ребёнком можно будет найти подработку — гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными, пояснил министр.
Как сообщало ИА Регнум поддержка семей — одна из главных задач нацпроекта «Демография». А материнский капитал наиболее популярная мера господдержки по нацпроекту. В настоящее время материнский капитал предоставляется в беззаявительном порядке. После регистрации рождения ребенка уведомление о назначении маткапитала придет в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги».