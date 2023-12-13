Москва, 13 декабря, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка. Соответствующий законопроект депутаты приняли на пленарном заседании 13 декабря.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Согласно документу, маткапитал смогут получить только россияне на момент рождения ребёнка и только, если ребёнок по рождению является гражданином России. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях материнский капитал смогут получить граждане России независимо от сроков приобретения гражданства.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 2024 год президент объявил Годом семьи. Правительство проиндексирует материнский капитал в 2024 году на уровне 7,5%. В этом случае выплата на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей и почти 834 тысячи рублей — на второго.

С начала 2023 года в России уже более 424 тысяч семей получили материнский капитал.