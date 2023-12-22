Москва, 22 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Мигранты активно обсуждают в Сети новость о том, что материнский капитал перестанет быть доступным для некоторых из них в России. Выходцы из Средней Азии и Закавказья признаются, что ехали в Россию за социальными бонусами.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка. Ребёнок по рождению также должен быть российским гражданином.

По словам председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, часть мигрантов это решение «до глубины души разочаровало и даже оскорбило». Он отметил в своём Telegram-канале, что приезжие зачастую оформляли российское гражданство для получения более высокой пенсии, а также осваивали схемы «обналички» материнского капитала.

Кабанов привёл фрагменты из чатов с обсуждениями инициатив российских властей, касающихся мигрантов. Их участники признаются в числе прочего, что в Россию «приехали ради пособий», так как в противном случае тут «незачем жить». Они отмечают, что именно соцвыплаты были стимулом для переселения.

Мигранты предупреждают друг друга, что «лавочки закрываются» и «первый кислород уже перекрыли» — пенсию и маткапитал. Некоторые жалуются на отмену пособий на детей, которые проживают за пределами России. Власти РФ обязательно поймут, что дети не находятся в стране, отмечают они.

Как сообщало ИА Регнум, закон о выплате материнского капитала только гражданам России вступит в силу с 1 января 2024 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что ситуация с мигрантами в России за год только ухудшилась и если эта тенденция сохранится, то есть риск потерять страну. Он указал на то, что мигранты, потоком стремящиеся в страну, не предпринимают никаких усилий по интеграции в российское общество и не желают учиться уважительному отношению к культуре и обычаям России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 22 декабря сообщил, что для совершенствования системы по контролю за мигрантами готовится перечень поручений президента РФ Владимира Путина. Тема мигрантов стоит весьма актуально на повестке дня, отметил он.