Вашингтон, 10 ноября, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Поставка Украине истребителей F-16 не повлияет на ситуацию на поле боя, сообщил 9 ноября портал Modern Diplomacy.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский. F-16

«Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли. <…> Нынешние тенденции негативны для Зеленского и Украины. Солдаты на поле боя уже это знают», — говорится в статье.

В материале отмечается, что обещанные Киеву старые модели американских истребителей сложны в обслуживании и не смогут конкурировать с российскими самолётами, а также плотным покрытием ПВО России.

ВСУ катастрофически не хватает живой силы, в то время как глава киевского режима Владимир Зеленский, вероятно, потерял поддержку своих генералов.

Успехи России на поле боя вместе с исчерпыванием каких-либо надежд Украины на военные достижения дают понимание о безнадежности ситуации не только генералам, но и рядовым солдатам, резюмировали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что предстоящее поражение Украины должны признать в Киеве и Вашингтоне, при этом в США и так знают, что всё кончено. По его мнению, главком ВСУ Валерий Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре, Украина повержена, армия разбита. Украинцы слабо противостоят российским войскам.

Чем дольше на Западе будут откладывать мирные переговоры, тем большими территориями овладеет Россия, сказал Макгрегор.

Система противовоздушной обороны ВС России способна в течение примерно 20 дней сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что только за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.