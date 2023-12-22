Москва, 22 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области уничтожили украинский БПЛА, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен над территорией Московской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило об уничтожении трёх украинских дронов над Брянской областью в 10:00, 11:45 и 14:00 соответственно. Кроме того, говорилось об уничтожении двух беспилотников над Калужской областью.

Кроме того, 21 декабря стало известно, что около 22:00 мск в небе над Курской областью силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Позднее, около полуночи над территорией региона был сбит второй украинский дрон.