Москва, 22 декабря, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий за день украинский беспилотник. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Брянской областью в 10:00 и 11:45 соответственно. Кроме того, говорилось об уничтожении двух беспилотник над Калужской областью.

Глава региона Владислав Шапша в свою очередь рассказал, что инцидент произошёл в Дзержинском районе области, а пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.