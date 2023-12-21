Курск, 21 декабря, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили 21 декабря в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 22:00 по мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен в воздушном пространстве Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 декабря украинские БПЛА совершили попытки атак на Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Обошлось без пострадавших, заявил глава региона Роман Старовойт.

Днём 16 декабря при попадании украинского снаряда в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области пострадали два человека. Раненых доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Власти пообещали помочь пострадавшим отремонтировать дома, получившие серьёзные повреждения.