Москва, 22 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Предвыборный процесс в России соответствует законодательству, партии выдвигают своих кандидатов. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 22 декабря журналистам.

Petrov Sergey/Global Look Press Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий

«Всё идет в соответствии с избирательным законодательством. Каждая партия может выдвигать своих кандидатов», — сказал Песков, комментируя выдвижение кандидатов в президенты от КПРФ и ЛДПР.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря президиум ЦК КПРФ поддержал выдвижение депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на президентские выборы. Решение о его выдвижении ещё будет обсуждаться на пленуме 23 декабря, потом состоится тайное голосование. После президиума Харитонов отметил, что обсуждались и другие кандидатуры. В 2004 году на президентских выборах Харитонов набрал 13,7% голосов.

Внеочередной, XXXV съезд ЛДПР 19 декабря выдвинул в качестве кандидата на пост президента России председателя партии Леонида Слуцкого. Он возглавил партию после смерти её лидера и основателя Владимира Жириновского.

Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на них продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. Согласно заявлению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ политолога Владимира Шаповалова, в России создано огромное количество механизмов контроля, которые позволили сделать избирательную систему абсолютно прозрачной. У претендентов на высший пост, отметил он, есть широкие возможности для участия: через парламентские и непарламентские партии, через самовыдвижение от групп избирателей.