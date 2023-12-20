Москва, 20 декабря, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ уже поступили 16 заявок от претендентов в кандидаты на предстоящих президентских выборах в 2024 году. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 20 декабря на заседании комиссии.

Сергей Фадеичев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ

«На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты РФ», — сказала Памфилова.

По её словам, президентская кампания вступила в активную фазу, а количество заявок в кандидаты в президенты будет только расти.

Ранее, 18 декабря, Центризбирком РФ принял у президента РФ Владимира Путина документы для выдвижения на выборы президента России.

По завершении процедуры стороны подписали протокол о приёме документов.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Памфилова заявила, что уровень напряжённости, интенсивности и изощренности в действиях, направленных на дискредитацию выборов президента в стране, будет беспрецедентным за всю историю.