Москва, 20 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В России создано огромное количество механизмов контроля, которые позволили сделать избирательную систему абсолютно прозрачной. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 декабря заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента Российской Федерации.

«Прежде всего надо сказать, что выборы в России всегда являются и конкурентными, и в достаточной степени открытыми. В России создана абсолютно прозрачная избирательная система, в которой действует огромное количество механизмов контроля. Ещё одним подтверждением открытости могут считаться и наблюдатели со стороны кандидатов и партий, и общественные наблюдатели. Ведётся видеонаблюдение. Все эти инструменты создают высочайшую степень открытости и транспарентности», — сказал Шаповалов.

Что касается политической конкуренции, то, как подчеркнул политолог, в ходе каждых президентских выборов в России участвуют несколько кандидатов, причем ни разу не было таких выборов, в которых участвовали бы меньше четырёх кандидатов.

«Есть широкие возможности для участия. И через парламентские партии, и через непарламентские, и через самовыдвижение от групп избирателей. Одна из таких групп была зарегистрирована сегодня. Это группа граждан, выдвигающих действующего президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказал Шаповалов.

Он обратил внимание, что на данный момент есть 16 заявок, но это не значит, что 16 кандидатов выйдут на финишную прямую.

«Это подтверждает, что у нас большой спектр потенциальных кандидатов, которые представляют самые разные политические силы. Сейчас идут партийные съезды. Например, состоялся съезд ЛДПР, от которой будет выдвинут её лидер Леонид Слуцкий. Впереди съезды ещё трёх парламентских партий, и как минимум от двух из этих партий, скорее всего, будут выдвинуты кандидаты. Мы знаем, что «Справедливая Россия» ещё не проводила съезд, но уже известно из заявлений её руководителей, что она поддержит действующего президента. Но впереди съезд КПРФ, съезд партии «Новые люди». Есть непарламентские партии, которые обозначают своё желание участвовать в выборах. Кроме того, есть граждане, которые выразили намерение идти в качестве самовыдвиженцев», — призвал не забывать политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Памфиловой, президентская кампания вступила в активную фазу, а количество заявок в кандидаты в президенты будет только расти.

До этого, 18 декабря, Центризбирком РФ принял у Владимира Путина документы для выдвижения на выборах президента России.

Кроме того, 19 декабря внеочередной, XXXV съезд ЛДПР выдвинул председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента России.

По словам самой Памфиловой, уровень напряжённости, интенсивности и изощрённости в действиях, направленных на дискредитацию выборов президента в стране, будет беспрецедентным за всю историю. Кроме того, она призвала защитить избирательную систему и саму процедуру «от внутреннего дурака».