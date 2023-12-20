Москва, 20 декабря, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова от КПРФ на президентские выборы поддержали на президиуме ЦК партии. Его возможная кандидатура будет обсуждаться ещё на пленуме.

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После президиума Харитонов сказал, что были и другие кандидаты.

«Всё подтвердится 23 декабря на съезде. В пятницу будет пленум, а потом окончательное тайное голосование будет», — уточнил Николай Харитонов «РИА Новости».

Харитонов в 2004 году на президентских выборах набрал 13,7%.

Как сообщало ИА Регнум, в Центральную избирательную комиссию РФ уже поступили 16 заявок от претендентов в кандидаты на предстоящих президентских выборах в 2024 году. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 20 декабря на заседании комиссии.

По её словам, президентская кампания вступила в активную фазу, а количество заявок в кандидаты в президенты будет только расти.

18 декабря Центризбирком РФ принял у президента РФ Владимира Путина документы для выдвижения на выборы.