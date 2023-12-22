Брянск, 22 декабря, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Днём 22 декабря дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области, сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости

«Около 11.45 часов мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее 22 декабря в ведомстве сообщали об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Брянской областью. Ещё один беспилотник самолётного типа был сбит над территорией региона 21 декабря.

Кроме того, в ночь с 21 на 22 декабря сообщалось об уничтожении двух украинских дронов над Курской областью.

21 декабря в оперативных службах Запорожской области рассказали об уничтожении двух дронов самолётного типа на подлёте к Бердянску. Третий дрон упал сам на территории частного сектора и взорвался. Пострадавших нет. Повреждение получил жилой дом.

Также сообщалось о нескольких ударах ВСУ с применением беспилотников по гражданским объектам в ДНР.

Целенаправленные удары ВСУ дронами по гражданскому населению и инфраструктуре Донецка связаны с критическим положением украинских вооружённых формирований на линии фронта, таким способом ВСУ пытаются деморализовать российское общество, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.