Москва, 21 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Целенаправленные удары ВСУ дронами по гражданскому населению и инфраструктуре Донецка связаны с критическим положением украинских вооружённых формирований на линии фронта. Таким образом ВСУ пытаются деморализовать российское общество. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В последнее время ВСУ изменили тактику обстрела Донецка. Всё чаще для терактов против мирных жителей украинские военные применяют дроны. Так, например, 20 декабря нанесли удар с помощью дрона по больнице и машине скорой помощи. Беспилотник сбросил гранату в месте сбора волонтёров. До этого также с помощью дронов сбрасывали бомбы на жилые районы, отслеживая места скопления гражданских или дожидаясь пока сотрудники МЧС приедут на вызов. Российские военные и эксперты отмечали, что украинские операторы дронов целенаправленно высматривают скопление гражданских лиц, а затем атакуют.

Политолог Мезюхо объясняет такие преступные действия ВСУ критическим положением украинской армии на линии фронта. По его мнению, неудачи на боевых позициях противник пытается компенсировать атаками на мирное население, что свидетельствует о террористической составляющей украинских формирований.

«Думаю, что эти удары связаны с отчаянным положением украинских вооружённых формирований на линии фронта. Украинское командование осознаёт, что оно уже стратегически проиграло эту вооружённую борьбу и изо всех сил старается деморализовать российское общество путём проведения информационно психологических операций с военной компонентой», — поделился Мезюхо.

При этом эксперт напомнил, что украинские политики сами признавались в нехватке снарядов, как и в целом различного рода вооружений. Поэтому, по мнению политолога, провокации в отношении жителей Донбасса осуществляются последними из имеющихся ресурсов.

«Кризис внутри этого государственного образования будет нарастать. Но он, к сожалению, всегда сопровождается их террористическими выходками. Им же надо как-то объяснять своему обществу, почему они проигрывают. За неимением успеха на поле боя они тиражируют кровожадные картинки», — отметил политолог.

Он также подчеркнул, что такими действиями ВСУ нарушают гаагские конвенции и декларации 1899 и 1907 годов, которые закрепляли принципы гуманизма во время ведения боевых действий. Эти принципы нашли продолжение в Женевских конвенциях.

На это же обратил внимание и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, совершать террористические действия в отношении гражданских — это одна из составляющих киевского режима и действующей власти Украины.

«Украина ведёт террористическую войну, уничтожая гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Это основа украинской политики. Поэтому происходит нарушение всех женевских конвенций, уничтожение варварскими методами гражданского населения и объектов — это суть киевского режима», — заключил Коротченко.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря ВСУ нанесли удар с помощью дрона по больнице № 25 в Донецке. Граната, сброшенная с беспилотника, попала в медицинскую машину.

До этого, 10 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что накануне семь мирных жителей столицы ДНР были ранены в результате сброса ВСУ взрывных устройств с дронов. Среди раненых — 81-летняя женщина, которая пострадала в результате сброса бомбы с беспилотника в Кировском районе.

Основные версии такой преступной тактики — безжалостность либо обучение новичков, которым нужна «живая цель». По ещё одной версии, целью ВСУ является террор против жителей Донецка.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ после поражений на поле боя перенаправляют усилия на террористические атаки и удары по гражданским объектам. Подобные факты зафиксировали практически во всех российских регионах, прилегающих к линии боевого соприкосновения, отметил дипломат.