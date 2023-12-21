Бердянск, Запорожская область, 21 декабря, 2023, 23:44 — ИА Регнум. В оперативных службах Запорожской области сообщили, что вечером 21 декабря силы ПВО отразили атаку противника — сбили два украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к Бердянску.

РИА Новости

Третий дрон упал сам на территории частного сектора и взорвался. Пострадавших нет.

Повреждение получил жилой дом.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили 21 декабря в Минобороны РФ.

Дрон был уничтожен в воздушном пространстве. Пострадавших нет.

В ночь на 16 декабря украинские БПЛА совершили попытки атак на Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Обошлось без пострадавших.

Днём 16 декабря при попадании украинского снаряда в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области пострадали два человека. Раненых доставили в больницу, угрозы их жизни нет.