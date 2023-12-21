Москва, 21 декабря, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отменить товарищеский матч сборных России и Сербии. Об этом 21 декабря сообщает телеканал RT.

Александр Вильф/РИА Новости

«Украинская сторона хочет предотвратить возвращение российского футбола на международную арену. Именно такая формулировка содержится в письме», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, в украинском письме также отмечается, что Россия не имеет права возвращаться в семью европейского футбола.

Это уже не первое обращение украинской стороны с подобным предложением. Так, в июле 2023 года УАФ обратилась к ФИФА и УЕФА с требованием исключить Российский футбольный союз из числа членов организаций. В качестве причины было указано участие клубов Крыма в матчах Второй лиги чемпионата России по футболу.

Тем не менее, ни одно подобное обращение не было удовлетворено. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не исключает возможности участия сборной России по футболу в следующем чемпионате мира. Кроме того, представитель УЕФА Йозеф Климент в июне на конференции РФС в Москве выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря президент РФС Александр Дюков заявил, что организация договорилась о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. Встреча состоится в Москве в марте 2024 года.