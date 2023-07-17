Симферополь, 17 июля, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из числа членов организаций. Как аргумент — участие клубов Крыма в матчах Второй лиги.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это уже не первое обращение украинской стороны с подобным предложением.

На сайте УАФ опубликован текст с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членов ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов и ценностям всемирной футбольной семьи.

«Севастополь» и «Рубин» в начале июня получили аттестаты Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это позволяет клубам принять участие в чемпионатах России.

Как сообщало ИА Регнум, крымские клубы ФК «Рубин» (Ялта) и «Севастополь» после возвращения полуострова в состав России прекратили участие в украинском чемпионате. В своём обращении украинская сторона указала, что это якобы не соответствует требованиям уставов руководства мирового и европейского футбола.

В феврале 2022 года после начала спецоперации российские сборную и клубы исключили из международных соревнований. В Москве допустили возможность перехода из европейской федерации в азиатскую, а крымские клубы получили лицензии для участия в чемпионате.

Единственный шанс для сборной России попасть на чемпионат мира — оставаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций. Об этом 7 июля заявил журналистам генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.