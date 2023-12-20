Москва, 20 декабря, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении товарищеского матча между командами России и Сербии в марте 2024 года, заявил 20 декабря президент РФС Александр Дюков.

«Мы договорились с Сербским футбольным союзом о проведении товарищеского матча. Он пройдёт в марте в России. С сербами есть контракт, он подписан», — сказал Дюков, слова которого приводит «РИА Новости».

По его словам, этот матч согласован с УЕФА.

«Нужны ли матчи с экзотическими странами наподобие Кубы? Почему нет? Заполненный стадион, все хотели забить. Нам нужно стремиться к тому, чтобы играть у себя, потому что много регионов, где хотят видеть сборную», — добавил глава РФС.

Как передавало ИА Регнум, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил российскую сборную в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25.

В октябре 2023 года исполком УЕФА отменил ранее принятое решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров, аргументируя это тем, что не смог найти «технического решения», которое позволило бы играть российским командам. Предполагалось, что команды будут участвовать в матчах, но проводить игры без флага, гимна и национальной символики. Позже аналогичное решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).

После этого футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы заявили о намерении бойкотировать матчи с участием россиян, а первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон извинился за предложение допустить юношеские сборные России.

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с ИА Регнум заявил, что Нильссона принудили к этому страны, объявившие бойкот. Извинения противоречат европейским понятиям о свободе, отметил он. Позднее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин заявил, что РФС могут исключить из ФИФА и УЕФА в случае принятия клубов из новых регионов страны.