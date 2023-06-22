Москва, 22 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки. Об этом 22 июня сообщает «Спорт-Экспресс».

Известия/ Дмитрий Коротаев

Климент, который является советником президента УЕФА по национальным ассоциациям, принял участие в конференции Российского футбольного союза (РФС), которая проходит в Москве.

«Рад опять быть с вами, на вашей конференции, в Москве. Хочу передать вам наилучшие пожелания от президента УЕФА Александра Чеферина и всей ассоциации», — сказал он.

По его словам, в УЕФА верят в преодоление сегодняшних трудностей и в то, что скоро встречаться будут не только чиновники, но игроки.

«Верим, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать с европейскими командами», — добавил Климент.

Как сообщало ИА Регнум, УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в марте 2022 года решили отстранить сборные России от соревнований. Из-за этого российские клубы не были допущены до еврокубков.

В мае 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, в котором говорится, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным.