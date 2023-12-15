Брюссель, 15 декабря, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года не удалось утвердить саммиту ЕС. Об этом 15 декабря заявил глава Европейского совета Шарль Мишель журналистам по итогам первого дня саммита, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Мы только закончили нашу встречу на сегодня. Мы обсудили долгосрочную программу помощи, и я хочу уверить вас, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», — сказал он.

Как уточнил Мишель, программа включает все ключевые составляющие поддержки Украины, в том числе фонд солидарности и оборону. Глава Евросовета уточнил, что к этому вопросу ЕС вернётся в январе и выразил уверенность в том, что в ходе следующего обсуждения удастся достигнуть консенсуса.

По словам Мишеля, против программы помощи Украине выступила только Венгрия. Однако, по мнению главы Евросовета, члены ЕС послали сильный сигнал европейским и украинским гражданам, приняв решение о начале переговоров по вопросу вступления в Евросоюз Украины и Молдавии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, европейские лидеры решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Грузии решено предоставить право стать кандидатом на вступление. При этом сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз лидеры стран ЕС не установили.

В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан уточнил, что Будапешт не принимал участия в голосовании по решению о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Как пояснил Орбан, это решение в нынешней ситуации иррационально.