Москва, 15 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Позиция Венгрии, блокировавшей выделение Евросоюзом помощи Украине, это позиция суверенной страны, у которой есть свои интересы. Об этом 15 декабря заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Christian Marquardt/Global Look Press Президент Венгрии Виктор Орбан

«Не нам это комментировать. Венгрия — тоже суверенная страна, у Венгрии есть свои интересы. Венгрия, кстати, в отличие от многих других стран Европы, весьма твёрдо свои интересы отстаивает, что, кстати говоря, нам импонирует», — сказал он в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления Орбана.

Представитель Кремля напомнил, что накануне президент России Владимир Путин говорил о том, что не нужно считать, что Венгрия и другие отстаивающие свои страны являются пророссийскими.

Песков добавил, что отношения Еврокомиссии с Венгрией — это дело Европейского союза, а не России.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на решение саммита Евросоюза об одобрении программы бюджетной помощи Украине на 2024–2027 год. Он уточнил, что к этому вопросу можно будет вернуться на следующем саммите организации в январе следующего года.

Позднее в этот же день глава Орбан отметил, что Венгрия не намерена поддерживать выделение помощи Украине из бюджета ЕС. Глава правительства отметил, что при необходимости Будапешт «нажмёт ручной тормоз» для блокирования такого решения.